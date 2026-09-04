Frédéric Labelle veut faire sortir le méchant en proposant des expressions «qui nous tombent sur les nerfs».

«Ma petite madame», «ça va comme c'est mené», «penser en dehors de la boîte», «je dis ça, je dis rien», « jeudredi» et «vindredi» sont quelques-unes des expressions retenues par l'équipe de Lagacé le matin, qui les agace particulièrement.

Les auditeurs et auditrices partagent également celles qui les font grincer des dents.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle et ses humeurs au micro de l'animateur Patrick Lagacé.