Déménagement à Ahuntsic

Luc Ferrandez déménagera dès la fin de semaine prochaine.

Il quitte donc officiellement le Plateau-Mont-Royal, lui qui en a été le maire de 2009 à 2019.

Il va habiter dans le quartier Ahuntsic, ce qui lui donne un certain pincement au coeur.

Écoutez le coup de gueule du chroniqueur Luc Ferrandez à l'émission de Patrick Lagacé, vendredi matin.

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