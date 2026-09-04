Déménagement à Ahuntsic

Luc Ferrandez déménagera dès la fin de semaine prochaine.
Il quitte donc officiellement le Plateau-Mont-Royal, lui qui en a été le maire de 2009 à 2019.
Il va habiter dans le quartier Ahuntsic, ce qui lui donne un certain pincement au coeur.
Écoutez le coup de gueule du chroniqueur Luc Ferrandez à l'émission de Patrick Lagacé, vendredi matin.
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