 Aller au contenu
Le plan de riposte canadien est-il adéquat?

Tarifs de Trump: jusqu'à 90 000 emplois menacés au Canada

par 98.5

0:00
8:59

Entendu dans

La commission

le 25 août 2026 12:48

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tarifs de Trump: jusqu'à 90 000 emplois menacés au Canada
La commission / Cogeco Média

Sébastien Mc Mahon, économiste en chef chez iA Groupe financier, analyse l'impact des nouveaux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump.

Selon les estimations présentées par l'économiste, ces mesures tarifaires pourraient menacer entre 50 000 et 90 000 emplois au Canada, dont environ 20 000 au Québec. 

Il estime néanmoins que le plan de riposte d'Ottawa — qui prévoit des aides ciblant les petites et moyennes entreprises ainsi que les travailleurs — apparaît pour l'instant adéquat et bien calibré. 

Écoutez Sébastien Mc Mahon, économiste en chef, IA groupe financier, mardi midi à La commission

«Faut se faire à l'idée que ça va durer [...] il n'y a pas vraiment de volonté de négocier, c'est plus un exercice d'imposer le levier américain sur l'économie canadienne.»

Sébastien Mc Mahon

Vous aimerez aussi

Oléoduc Keystone XL: de nouveau sur les rails?
La commission
Oléoduc Keystone XL: de nouveau sur les rails?
0:00
8:47
Boycott des produits américains: une distinction importante à faire
L'instinct Marie-Eve
Boycott des produits américains: une distinction importante à faire
0:00
14:09
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le Parti québécois présente son équipe économique
Rattrapage
Quatre candidats
Le Parti québécois présente son équipe économique
Trump veut renommer le lac Ontario en «lac de l'Amérique»
Rattrapage
Est-ce faisable?
Trump veut renommer le lac Ontario en «lac de l'Amérique»
Tarifs sur l'automobile: «C'est très préoccupant pour le Québec»
Rattrapage
Dès le 1er janvier
Tarifs sur l'automobile: «C'est très préoccupant pour le Québec»
Controverse sur les réseaux sociaux: Isabelle Huot remet les pendules à l'heure
Rattrapage
Consommation de bananes
Controverse sur les réseaux sociaux: Isabelle Huot remet les pendules à l'heure
Taxe sur l'électricité: «Je parie que Christine Fréchette n'ira pas là»
Rattrapage
Exportations aux É-U
Taxe sur l'électricité: «Je parie que Christine Fréchette n'ira pas là»
«Vibecession«: le décalage entre les perceptions et les indicateurs économiques
Rattrapage
Étude de l'Institut du Québec
«Vibecession«: le décalage entre les perceptions et les indicateurs économiques
L'Hôpital Vaudreuil-Soulanges préfère un fournisseur américain
Rattrapage
Achat local
L'Hôpital Vaudreuil-Soulanges préfère un fournisseur américain
Guerre tarifaire: comment «boycotter intelligemment» les produits américains
Rattrapage
Souveraineté économique
Guerre tarifaire: comment «boycotter intelligemment» les produits américains
Déclin du français au fédéral: «70 % des emplois francophones ont disparu»
Rattrapage
Protection d'une des langues officielles
Déclin du français au fédéral: «70 % des emplois francophones ont disparu»
Nouveau sondage Léger: la CAQ progresse et resserre l'écart
Rattrapage
Intentions de vote
Nouveau sondage Léger: la CAQ progresse et resserre l'écart
La réponse aux tarifs touchera 27,6 G$ en importation des États-Unis
Rattrapage
Près de 700 produits visés
La réponse aux tarifs touchera 27,6 G$ en importation des États-Unis
Vincent Marissal se présentera dans Taschereau sous les couleurs du PQ
Rattrapage
Élections provinciales
Vincent Marissal se présentera dans Taschereau sous les couleurs du PQ
À seulement 18 ans, il rédige les discours de la mairesse de Sherbrooke
Rattrapage
Parcours atypique
À seulement 18 ans, il rédige les discours de la mairesse de Sherbrooke
Le boycott des produits américains: des complexités économiques et sociales
Rattrapage
Guerre commerciale
Le boycott des produits américains: des complexités économiques et sociales