Le plan de riposte canadien est-il adéquat?

Sébastien Mc Mahon, économiste en chef chez iA Groupe financier, analyse l'impact des nouveaux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump.

Selon les estimations présentées par l'économiste, ces mesures tarifaires pourraient menacer entre 50 000 et 90 000 emplois au Canada, dont environ 20 000 au Québec.

Il estime néanmoins que le plan de riposte d'Ottawa — qui prévoit des aides ciblant les petites et moyennes entreprises ainsi que les travailleurs — apparaît pour l'instant adéquat et bien calibré.

Écoutez Sébastien Mc Mahon, économiste en chef, IA groupe financier, mardi midi à La commission.