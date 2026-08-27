Le pétrole albertain est concerné

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, s'oppose aux contre-tarifs sur le pétrole, au moment où les petites entreprises québécoises sont menacées, dénonce l'animateur Luc Ferrandez.

Selon lui, la cheffe d'État albertaine adopte une approche deux poids, deux mesures.

Pour Luc Ferrandez, il s'agit d'une «voix discordante» au sein du Canada, qui nuit à l'avancement des revendications du pays.

Écoutez Luc Ferrandez dénoncer la position de la première ministre albertaine dans son éditorial, jeudi, à La commission.