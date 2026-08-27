Elle commencent à apparaître

Le début de la campagne électorale marque l'installation d'affiches électorales à Montréal.

Certains partis semblent toutefois prendre plus de temps que d'autres pour installer les leurs.

Si Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti libéral du Québec semblent avoir tapissé Montréal de pancartes électorales au cours de la nuit de mercredi, la CAQ et le Parti conservateur du Québec se sont faits plus discrets dans quelques circonscriptions visitées par notre équipe.

Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau en discuter en ouverture d'émission, jeudi, à La commission.

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