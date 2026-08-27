Elle commencent à apparaître

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Pancartes électorales: sont-elles réussies ou ratées?

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Entendu dans

La commission

le 27 août 2026 12:14

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pancartes électorales: sont-elles réussies ou ratées?
La campagne électorale va durer 39 jours / Cogeco Média

Le début de la campagne électorale marque l'installation d'affiches électorales à Montréal.

Certains partis semblent toutefois prendre plus de temps que d'autres pour installer les leurs.

Si Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti libéral du Québec semblent avoir tapissé Montréal de pancartes électorales au cours de la nuit de mercredi, la CAQ et le Parti conservateur du Québec se sont faits plus discrets dans quelques circonscriptions visitées par notre équipe.

Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau en discuter en ouverture d'émission, jeudi, à La commission.

Autre sujet abordé

  • C'est également jour de rentrée pour de nombreuses écoles du Québec.

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