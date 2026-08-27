Politique québécoise

Alors que la campagne électorale provinciale vient d'être officiellement lancée, le directeur général des élections du Québec, Jean-François Blanchet, fait le point sur les préparatifs et les chiffres clés de ce scrutin.

À ce jour, 20 partis politiques sont autorisés et 159 candidatures ont déjà été confirmées.

Le coût des élections est estimé à 126,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse d'environ 20 millions par rapport à 2022.

Écoutez le directeur général des élections. Jean-François Blanchet, répondre aux questions de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez jeudi.