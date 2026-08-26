Revirement de situation à moins de 24h du déclenchement de la campagne électorale: Vincent Marissal, candidat annoncé pour le Parti québécois dans Taschereau, retire sa candidature.

Le chef Paul St-Pierre-Plamondon en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. Dans son message, il indique que son candidat aurait tiré profit d'une allocation qu'il recevait de l'Assemblée nationale pour un logement en prêtant son appartement.

Le nouveau candidat sera annoncé par le parti jeudi lors du premier jour de la campagne.

Écoutez les commissaires réagir à cette annonce surprise, mercredi.