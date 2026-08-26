Idée de remplacer le chèque annuel de 127 $

Québec Solidaire propose que l'État prenne en charge les fournitures scolaires des enfants.

C'est ce qu'a annoncé la formation politique en conférence de presse mercredi matin, la veille du déclenchement de la campagne électorale provinciale.

Écoutez Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire, faire le point sur cette proposition au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Elle soutient que cette mesure s'effectuerait en remplaçant le chèque annuel de 127 $ accordé aux parents.