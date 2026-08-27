Politique québécoise

Alors que la campagne électorale prend son envol, la personnalité des chefs jouera un rôle déterminant dans le choix des électeurs.
Selon l'analyste politique Jonathan Trudeau, séduire l'électorat s'apparente à «une date qui dure 39 jours», où l'image, le charisme et la crédibilité des candidats sont constamment scrutés.
À cet effet, le début de campagne est particulièrement ardu pour les libéraux de Charles Milliard. La formation politique a dû composer avec le rejet de plusieurs candidatures.
Écoutez Jonathan Trudeau faire le point, jeudi midi, à La commission.
«Charles Milliard, c'est lisse, lisse, lisse. Ça prend un peu de papier sablé.»