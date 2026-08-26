Discussion des commissaires

À la veille du déclenchement officiel de la campagne électorale au Québec, les commissaires reviennent sur leurs entrevues avec l'ex-chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, et le chef du Parti conservateur du Québec, Eric Duhaime.

Sur la sage des «brownies» au PLQ, Luc Ferrandez affirme que la quantité de faits dont disposaient les médias n'étaient pas suffisants pour en faire une crise médiatique de cette ampleur.

Écoutez la discussion entre Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, mercredi midi.

Le plan d'Eric Duhamaine de réduire drastiquement les dépenses de l'état fait également réagir.

Luc Ferrandez questionne la crédibilité et la faisabilité de cette proposition, qui implique 47 milliards de dollars en coupure.