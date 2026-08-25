Est-ce faisable?

Le président américain a récemment exprimé son souhait de changer le nom du «Lac Ontario pour le «Lac d'Amérique.»

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump souhaite changer le nom d'un lieu. Mais dans ce cas-ci, est-ce réellement possible pour le chef d'État de concrétiser le tout?

Écoutez Yann Roche, professeur au département de géographie de l’UQAM et président de l’Observatoire de géopolitique à la Chaire Raoul-Dandurand, faire le point mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.