Exportations aux É-U

Le Québec n'a pas l'intention d'imposer une taxe sur l'hydroélectricité vendue aux États-Unis à court terme, malgré les tensions commerciales. C'est ce qu'a affirmé la première ministre Christine Fréchette en entrevue avec Patrick Lagacé, lundi.

Nathalie Normandeau explique pourquoi une telle mesure serait contre-productive, notamment en raison des contrats fermes conclus avec des États comme le Massachusetts, le Vermont, et New York, dont l'entente générera plus de 30 milliards de dollars sur 25 ans.

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter, mardi, lors de son éditorial.