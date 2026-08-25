Exportations aux É-U

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Taxe sur l'électricité: «Je parie que Christine Fréchette n'ira pas là»

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Entendu dans

La commission

le 25 août 2026 14:05

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Taxe sur l'électricité: «Je parie que Christine Fréchette n'ira pas là»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le Québec n'a pas l'intention d'imposer une taxe sur l'hydroélectricité vendue aux États-Unis à court terme, malgré les tensions commerciales. C'est ce qu'a affirmé la première ministre Christine Fréchette en entrevue avec Patrick Lagacé, lundi.

Nathalie Normandeau explique pourquoi une telle mesure serait contre-productive, notamment en raison des contrats fermes conclus avec des États comme le Massachusetts, le Vermont, et New York, dont l'entente générera plus de 30 milliards de dollars sur 25 ans.

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter, mardi, lors de son éditorial.

Autre sujet abordé:

  • «Brownies»: l'enquête de l'UPAC et du DGEQ blanchit Pablo Rodriguez.

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