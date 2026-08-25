Une plateforme qui facilite l'accès au droit

Me Audrey Couture présente la plateforme Web gratuite Avoclic.

Conçue comme un outil de mise en relation, elle analyse les besoins des citoyens à travers le Québec pour les orienter vers l'avocat le mieux adapté à leur situation juridique.

Face aux coûts élevés et aux dérives de l'intelligence artificielle en droit, cette initiative vise à démocratiser l'accès à la justice et à simplifier la recherche d'un professionnel qualifié, tous domaines confondus.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout lors de sa chronique sur les réseaux sociaux, mardi à Lagacé le matin.