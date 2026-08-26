Vidéo à glacer le sang

L’Iran a publié cette semaine une vidéo particulièrement violente, générée par l’intelligence artificielle, qui cible directement le plus jeune fils du président américain Donald Trump.

D’une durée de trois minutes, la vidéo incite à l’assassinat de Barron Trump pour une somme de 10 millions de dollars. Elle contient de nombreuses images violentes.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur aux réseaux sociaux, parler de cette vidéo au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

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