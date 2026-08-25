Luc Ferrandez est contre

L’ajout de caméras corporelles au sein du Service de police de la Ville de Montréal n’est pas une bonne décision, selon Luc Ferrandez.

L’animateur et chroniqueur déplore la décision de l’administration Martinez-Ferrada d’équiper tous ses policiers ainsi que leur véhicule de patrouille d’ici quatre ans.

Un budget de 40 millions de dollars pour le projet avait été réservé dans le dernier budget de la ville.

Mais pourquoi Luc s’y oppose alors que la mesure obtient pourtant l’approbation d’une grande partie de la population?

Écoutez Luc Ferrandez expliquer pourquoi il n’appuie pas le déploiement progressif de ces caméras au sein du SPVM, à Lagacé le matin.