Épicerie et gestion de l'offre

Sylvain Charlebois, expert en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie, analyse l'évolution des prix des aliments pour la rentrée.

Si les légumes, la boulangerie et les produits laitiers ont bénéficié de rabais en août grâce à des récoltes abondantes, le coût des protéines animales demeure élevé.

Cette accalmie risque d'être éphémère: dès l'automne, une hausse de l'inflation alimentaire est à prévoir.

L'expert aborde également la gestion de l'offre au Canada, plaidant pour une modernisation du système afin de saisir les opportunités d'exportation de protéines laitières à l'échelle internationale.

Écoutez Sylvain Charlebois, expert en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie, donner tous les détails, mardi à Lagacé le matin.