Nouvelle étude

Une étude publiée mardi par le British Medical Journal met de l’avant des données inquiétantes pour la santé des sportifs et particulièrement des joueurs de football.

Au moins un joueur de la NFL sur quatre décédé entre 2016 et 2021 était atteint d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie dégénérative du cerveau.

Ces statistiques soulèvent de nouveaux questionnements sur l’intensité et la violence de certains sports, notamment ceux où les coups à la tête sont trop fréquents.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, discuter de cette étude avec Patrick Lagacé, mardi.