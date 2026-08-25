Stéphane Dion se prononce

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, est en guerre ouverte avec Donald Trump sur les réseaux sociaux. Les deux dirigeants multiplient les attaques dans le cadre de la guerre tarifaire.

Est-ce que l’attitude de Doug Ford, soit celle de tenir la ligne dure avec les États-Unis, est celle à adopter?

Écoutez Stéphane Dion, ancien ministre des Affaires étrangères et diplomate en résidence à l’Université de Montréal, analyser le tout à l’émission Lagacé le matin, mardi.

Il souligne que le Canada est unanime à l’idée qu’il ne faut pas se laisser faire, mais qu’il existe des différences concernant la tactique à adopter.

Selon lui, Mark Carney doit se concentrer sur l’aide aux entreprises.