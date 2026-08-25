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Stéphane Dion se prononce

Guerre commerciale: faut-il tenir la ligne dure avec les États-Unis?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2026 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Guerre commerciale: faut-il tenir la ligne dure avec les États-Unis?
Stéphane Dion / La Presse Canadienne

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, est en guerre ouverte avec Donald Trump sur les réseaux sociaux. Les deux dirigeants multiplient les attaques dans le cadre de la guerre tarifaire. 

Est-ce que l’attitude de Doug Ford, soit celle de tenir la ligne dure avec les États-Unis, est celle à adopter?

Écoutez Stéphane Dion, ancien ministre des Affaires étrangères et diplomate en résidence à l’Université de Montréal, analyser le tout à l’émission Lagacé le matin, mardi. 

Il souligne que le Canada est unanime à l’idée qu’il ne faut pas se laisser faire, mais qu’il existe des différences concernant la tactique à adopter. 

Selon lui, Mark Carney doit se concentrer sur l’aide aux entreprises. 

«Ce qu’on veut envoyer comme message aux Américains, c’est qu’on n’est pas heureux de faire ça. On ne veut pas nuire à leurs entreprises, on a le même objectif qu’eux, que notre relation soit positive. Donc, pour le moment, je ne pense pas que le côté punitif va être ce sur quoi le premier ministre va insister.»

Stéphane Dion

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