Pour une bonne cause

Du 13 au 16 août, plus de 175 kayakistes entreprennent un parcours de 250 kilomètres sur le fleuve Saint-Laurent, reliant Montréal à Québec dans le cadre de la 12e édition du Défi Kayak Desgagnés.

Considéré comme la plus grande randonnée de kayak de mer au monde, cet événement rassemble des participants de tous horizons, dont 70% de néophytes, pour amasser 500 000 $ au profit de l'organisme Jeunes musiciens du monde.

Écoutez Mathieu Fortier, coprésident et fondateur de Jeunes musiciens du monde, faire le point mercredi à Cantin le matin.