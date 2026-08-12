Parmi les consommateurs qui ont utilisé le service

Le principe du «Achetez maintenant, payez plus tard» connaît une véritable explosion.

Cette option, qui permet de diviser un achat en plusieurs versements souvent sans intérêt et sans impact direct sur le dossier de crédit, séduit de plus en plus d'acheteurs.

Toutefois, derrière cette flexibilité apparente se cachent des risques importants pour les finances personnelles.

Écoutez le chroniqueur économie Alexandre Leblond faire le point avec Philippe Cantin mercredi.

Malgré l'absence apparente de frais, près de la moitié des utilisateurs finissent par manquer un versement et payer des pénalités.

De plus, ces facilités de paiement incitent fortement à la surconsommation, faisant grimper la valeur moyenne du panier d'achats de 30 % à 50 %.