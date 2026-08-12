Gestes racistes au PDQ 39

Le directeur du SPVM, Fady Dagher, fait le point sur l'enquête en cours visant les gestes racistes et haineux survenu au poste de quartier 39 de Montréal-Nord et parle du changement de culture qu'il souhaite instaurer au sein de son service de police.
Mardi, le SPVM invitait la population à participer à une discussion publique à ce sujet.
Écoutez Fady Dagher aborder le tout, mercredi matin, au micro de Philippe Cantin.
«C'est un exercice très difficile parce qu'émotivement, les gens étaient très atteints, et je les comprends. Ça a été difficile pour les communautés. Je leur ai dit: "Écoutez, lorsqu'on amène un changement de culture, surtout au niveau d'une grande organisation, ça prend du temps, c'est difficile et ça va être long." J'ai été très honnête, transparent. C'est pas des gestes qui peuvent se poser comme un magicien.»