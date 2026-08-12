Été record pour le tourisme en ville

Montréal connaît une saison estivale exceptionnelle sur le plan touristique. Portée par les grands événements sportifs et culturels, la métropole enregistre un taux d'occupation hôtelier de 86 % en juillet, ainsi qu'une hausse marquée de la demande et du tourisme d'affaires.

Écoutez Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal, faire le point mercredi à Cantin le matin.

Cette forte attractivité s'explique par l'offre gastronomique, l'ambiance festive, la sécurité de la ville et le contexte géopolitique favorable qui incite de nombreux voyageurs et congrès internationaux à choisir le Canada. La faiblesse du dollar canadien constitue également un argument de vente majeur.