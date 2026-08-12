 Aller au contenu
Été record pour le tourisme en ville

Montréal: «La gastronomie, les festivals et les gens qui sont accueillants»

par 98.5

0:00
8:47

Entendu dans

Cantin le matin

le 12 août 2026 08:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Montréal: «La gastronomie, les festivals et les gens qui sont accueillants»
Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal / Cogeco Média

Montréal connaît une saison estivale exceptionnelle sur le plan touristique. Portée par les grands événements sportifs et culturels, la métropole enregistre un taux d'occupation hôtelier de 86 % en juillet, ainsi qu'une hausse marquée de la demande et du tourisme d'affaires.

Écoutez Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal, faire le point mercredi à Cantin le matin.

Cette forte attractivité s'explique par l'offre gastronomique, l'ambiance festive, la sécurité de la ville et le contexte géopolitique favorable qui incite de nombreux voyageurs et congrès internationaux à choisir le Canada. La faiblesse du dollar canadien constitue également un argument de vente majeur.

Vous aimerez aussi

Spécial «Équestre» | L’énigme du mercredi 12 août
Cantin le matin
Spécial «Équestre» | L’énigme du mercredi 12 août
0:00
2:44
«J'espère que ça va devenir une tradition» -Ann-Renée Desbiens
Le Québec maintenant
«J'espère que ça va devenir une tradition» -Ann-Renée Desbiens
0:00
9:18
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Éclipse solaire totale: effervescence et fébrilité en Islande
Rattrapage
Rare événement
Éclipse solaire totale: effervescence et fébrilité en Islande
«On a besoin d'un gouvernement qui va prendre soin de la population»
Rattrapage
À l'aube des élections
«On a besoin d'un gouvernement qui va prendre soin de la population»
L'itinérance, «une priorité nationale»: le MFMIM réclame des actions concrètes
Rattrapage
Une crise majeure
L'itinérance, «une priorité nationale»: le MFMIM réclame des actions concrètes
«Un changement de culture, ça prend du temps» -Fady Dagher
Rattrapage
Gestes racistes au PDQ 39
«Un changement de culture, ça prend du temps» -Fady Dagher
Achetez maintenant, payez plus tard: «47 % des gens ont manqué un paiement»
Rattrapage
Parmi les consommateurs qui ont utilisé le service
Achetez maintenant, payez plus tard: «47 % des gens ont manqué un paiement»
Négociations tendues avec Washington: le Québec risque-t-il d'être sacrifié?
Rattrapage
Entente à venir
Négociations tendues avec Washington: le Québec risque-t-il d'être sacrifié?
Un vent de jeunesse souffle sur l'Omnium Banque Nationale
Rattrapage
Tennis
Un vent de jeunesse souffle sur l'Omnium Banque Nationale
Spécial «Équestre» | L’énigme du mercredi 12 août
Rattrapage
Cantin le matin
Spécial «Équestre» | L’énigme du mercredi 12 août
Les Sessions Upawa: des performances acoustiques qui font du bien
Rattrapage
Artistes d'ici
Les Sessions Upawa: des performances acoustiques qui font du bien
Fusillade dans CDN: la policière n’a jamais tiré sur Michel Mizrahi
Rattrapage
Fusillade du 22 juin
Fusillade dans CDN: la policière n’a jamais tiré sur Michel Mizrahi
Rafael Jodar, nouvelle vedette de l'Omnium Banque Nationale
Rattrapage
Carré d'as
Rafael Jodar, nouvelle vedette de l'Omnium Banque Nationale
Exposition photo: René Lévesque comme vous ne l'avez jamais vu
Rattrapage
50 ans de carrière en photographie célébrés
Exposition photo: René Lévesque comme vous ne l'avez jamais vu
«Louder Than Fear»: le parcours poignant du batteur de Blink-182
Rattrapage
Documentaire choc
«Louder Than Fear»: le parcours poignant du batteur de Blink-182
Scandale au Streamer Fest à Miami: Ariane Brunet décortique la controverse
Rattrapage
Vidéo
Propos dégradants
Scandale au Streamer Fest à Miami: Ariane Brunet décortique la controverse
Regarder5:23Philippe Cantin