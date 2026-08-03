La courte grève des agents de bord de WestJet a entraîné plusieurs centaines de vols au cours des dernières heures.
La compagnie aérienne a annoncé lundi matin avoir conclu une entente de principe avec le Syndicat, mais la situation a touché plusieurs Québécois qui devaient partir pour des vacances bien méritées, tandis que d'autres étaient coincés à l'extérieur du pays.
Écoutez le tour d'horizon de Philippe Cantin lundi matin.
Autres sujets abordés:
- Jour férié dans le Canada anglais ce lundi;
- L'itinérance frappe la région des Laurentides;
- Une autre entente «imminente» avec l'Iran, selon Trump;
- Le gouvernement argentin refuse les personnes qui ont critiqué l'Argentine durant la Coupe du monde.