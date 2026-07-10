Trois artistes québécois qui se distinguent, dont le duo Angine de poitrine, sont parmi les finalistes des prix Polaris 2026, qui récompensent l'album le plus marquant sur le plan artistique au Canada.

Il s'agit d'une première sélection historique pour ce groupe, qui voit son œuvre, l'album Vol. II, reconnue par un jury de critiques musicaux, sans égard aux ventes ou au genre musical.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix en discuter vendredi à Cantin le matin.

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