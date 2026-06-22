Fusillade dans Côte-des-Neiges

Le propriétaire d'une épicerie située tout près du lieu de la fusillade raconte ce qu'il a pu observer à partir des caméras de surveillance de son commerce.

Nicolas Erimos raconte en détail l'intervention des policiers, qui sont rapidement intervenus auprès des employés sur place en sécurisant l'établissement.

Écoutez Nicolas Erimos, propriétaire de l'épicerie P.A, située près du lieu de la fusillade, offrir son témoignage, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Sur les réseaux sociaux, la classe politique québécoise réagit à ce tragique événement. Le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, a pour sa part annoncé la création immédiate d’une cellule de crise, tandis que des demandes ont été logées pour que le drapeau du Québec soit mis en berne.