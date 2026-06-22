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Fusillade dans Côte-des-Neiges

Un propriétaire d'épicerie raconte l'intervention des policiers

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juin 2026 15:44

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Un propriétaire d'épicerie raconte l'intervention des policiers
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le propriétaire d'une épicerie située tout près du lieu de la fusillade raconte ce qu'il a pu observer à partir des caméras de surveillance de son commerce.

Nicolas Erimos raconte en détail l'intervention des policiers, qui sont rapidement intervenus auprès des employés sur place en sécurisant l'établissement.

Écoutez Nicolas Erimos, propriétaire de l'épicerie P.A, située près du lieu de la fusillade, offrir son témoignage, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Sur les réseaux sociaux, la classe politique québécoise réagit à ce tragique événement. Le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, a pour sa part annoncé la création immédiate d’une cellule de crise, tandis que des demandes ont été logées pour que le drapeau du Québec soit mis en berne.

«J'étais en communication avec notre gérant qui était présent et j'avais accès aux caméras. Vers 11h30, il y avait une fusillade et tout de suite après, notre gérant du magasin a pensé très vite et il a décidé de barrer les portes de notre succursale avec tous nos clients et nos employés dans le magasin. Quelques minutes après ça, les policiers étaient sur place. Ils ont voulu sécuriser le périmètre, même si la fusillade n'a pas pris place dans notre succursale.»

Nicolas Erimos

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