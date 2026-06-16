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La commission

Bilan routier, accord Trump-Iran et Christian Dubé

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Entendu dans

La commission

le 16 juin 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Bilan routier, accord Trump-Iran et Christian Dubé
La commission / Cogeco Média

Les commissaires analysent les dernières données du bilan routier québécois.

L'actualité internationale est ensuite abordée avec un accord exclusif entre Donald Trump et l'Iran permettant la vente immédiate de pétrole, malgré les tensions persistantes avec Israël.

Enfin, le duo commente la sortie publique de l'ex-ministre Christian Dubé, qui propose un ticket modérateur dans un essai de 68 pages pour réformer le réseau de la santé.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, mardi midi à La commission.

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