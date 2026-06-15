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Élections, infrastructures et filière batterie

Bilan de la première ministre: Christine Fréchette défend ses choix

par Cogeco Média

Bilan de la première ministre: Christine Fréchette défend ses choix
Christine Fréchette / Cogeco Média

Malgré la perte de centaines de millions de dollars, Christine Fréchette ne met pas une croix sur la filière batterie.

La première ministre, en poste depuis 60 jours, soutient qu'il s'agit toujours d'un secteur d'avenir.

Elle note que plus de 1000 personnes y travaillent dans le parc industriel de Bécancour et croit que le Québec est tout de même bien positionné pour la suite des choses.

Elle commente plusieurs sujets, incluant l'état des infrastructures, la transformation numérique, les relations avec le fédéral et les élections provinciales. 

Christine Fréchette se réjouit par ailleurs de l’adoption récente de deux lois; celle surnommée «Gabie Renaud» sur les violences conjugales et celle sur l’interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. 

À écouter

Bilan de Christine Fréchette: «Je suis heureuse, à l’aise»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
22:58

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