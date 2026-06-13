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Rassemblement à la Maison-Blanche

14 juin: les États-Unis célèbrent leur drapeau et... Trump

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 juin 2026 08:21

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
14 juin: les États-Unis célèbrent leur drapeau et... Trump
Ce dimanche sera célébré le 80e anniversaire du président Donald Trump en même temps que la journée du drapeau américain. / AP Photo/Alex Brandon / La Presse Canadienne

Ce dimanche sera célébré le 80e anniversaire du président Donald Trump en même temps que la journée du drapeau américain.

Cette célébration a été instituée par le président Wilson en 1916, mais le drapeau, lui, existe depuis 1777, dans la période de rédaction de la déclaration d’indépendance.

Il a beaucoup évolué dans le temps alors qu’une étoile était ajoutée à chaque fois qu'un État rejoignait le pays.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine, Guillaume Lavoie, aborder l’histoire du drapeau américain, samedi, avec Denis Lévesque.

Autre sujet abordé

  • Que sait-on sur le potentiel accord conclu entre l’Iran et les États-Unis ?

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