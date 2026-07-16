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Discours à la nation

Trump accuse la Chine d'avoir piraté des données électorales

par 98.5 | Modifié le 16 juillet 2026 à 21:57

Trump accuse la Chine d'avoir piraté des données électorales
Le président américain Donald Trump / AP/Saul Loeb

Dans une adresse à la nation prononcée jeudi soir, le président américain Donald Trump a prétendu détenir des preuves d'un vaste complot ourdi contre lui pour lui faire perdre les élections de 2020.

Il a accusé la Chine d'avoir orchestré sa défaite par une ingérence électorale sans précédent, le tout, avec l'aide de la CIA, d'autres organismes gouvernementaux et de grandes entreprises américaines.

Il a même prétendu que la Chine avait grassement payé des journalistes pour écrire des articles défavorables à son endroit:

À écouter

Les commentaires de Donald Trump

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Il a ordonné au département de la Justice et au FBI de déclencher une enquête, de trouver les coupables et de les traduire en justice.

Trois diffuseurs nationaux majeurs, ABC, NBC et CNN, ont refusé de diffuser l'allocution du président.

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