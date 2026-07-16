Discours à la nation

Dans une adresse à la nation prononcée jeudi soir, le président américain Donald Trump a prétendu détenir des preuves d'un vaste complot ourdi contre lui pour lui faire perdre les élections de 2020.

Il a accusé la Chine d'avoir orchestré sa défaite par une ingérence électorale sans précédent, le tout, avec l'aide de la CIA, d'autres organismes gouvernementaux et de grandes entreprises américaines.

Il a même prétendu que la Chine avait grassement payé des journalistes pour écrire des articles défavorables à son endroit: