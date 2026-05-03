Chronique réseaux sociaux

La compagnie de sous-vêtements pour hommes Manmade, qui fonctionnait uniquement en ligne, a ouvert vendredi dernier sa toute première boutique physique au Carrefour Laval.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle discuter de ce succès, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«C’est la folie furieuse. C’est quand même particulier, parce que des clients se pointaient au siège social. Ce n’était pas une boutique, c’était un bureau. Alors, ils se sont dit : “Si des gens cognent à la porte de notre siège social, qu’ils viennent essayer nos produits à un endroit dédié.”»