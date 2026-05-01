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6e match Canadiens-Lightning

Canadiens: résister aux efforts du Lightning et conserver son calme

par 98.5 Sports

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3:06

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 1 mai 2026 18:58

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Canadiens: résister aux efforts du Lightning et conserver son calme
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens affrontent le Lightning lors du sixième match de leur série éliminatoire de premier tour.

Écoutez à ce sujet Martin St-Louis, Zachary Bolduc, Alexandre Texier et Alexandre Carrier avant la rencontre.

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