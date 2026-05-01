 Aller au contenu
Canadiens-Lightning

Le Blitz du 6e match Canadiens-Lightning

par 98.5 Sports

0:00
9:03

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 1 mai 2026 23:30

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le Blitz du 6e match Canadiens-Lightning
Le blitz du match / Cogeco Média

Écoutez les meilleurs moments du 6e match de la série éliminatoire entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay

Vous aimerez aussi

Jean-Michel Dufaux croit qu'«on va gagner ce soir»
Le Québec maintenant
Jean-Michel Dufaux croit qu'«on va gagner ce soir»
0:00
10:21
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Je pense que ça fait partie de notre parcours» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un premier 7e match pour bien des joueurs
«Je pense que ça fait partie de notre parcours» -Martin St-Louis
«Leur gardien a fait la différence ce soir» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
6e match Canadiens-Lightning
«Leur gardien a fait la différence ce soir» -Dany Dubé
Qu’est-ce que les Oilers voudraient des Canadiens pour Connor McDavid?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
Qu’est-ce que les Oilers voudraient des Canadiens pour Connor McDavid?
Le triomphe du Wild, le décompte McDavid et le trophée Jack-Adams
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité de la LNH
Le triomphe du Wild, le décompte McDavid et le trophée Jack-Adams
Canadiens: résister aux efforts du Lightning et conserver son calme
Rattrapage
Canadiens de Montréal
6e match Canadiens-Lightning
Canadiens: résister aux efforts du Lightning et conserver son calme
Le Blitz du match Canadiens-Lightning
Rattrapage
Canadiens de Montréal
5e match Canadiens-Lightning
Le Blitz du match Canadiens-Lightning
«C'était la décision à prendre» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Réinsérer Brendan Gallagher dans la formation
«C'était la décision à prendre» -Martin St-Louis
«Ce sont des buts où l'on converge vers le filet» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les deux premiers buts des Canadiens
«Ce sont des buts où l'on converge vers le filet» -Dany Dubé
«L'expérience en séries, ça compte»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
«L'expérience en séries, ça compte»
Brady Tkachuk, les bons vieux Bruins et le monstre à deux têtes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les séries de la LNH
Brady Tkachuk, les bons vieux Bruins et le monstre à deux têtes
Garder la tête froide pour le match le plus important de l'année
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning
Garder la tête froide pour le match le plus important de l'année
Le Blitz du match Canadiens-Lightning
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning, 4e match
Le Blitz du match Canadiens-Lightning
«Leur but à quatre contre quatre, ça a fait mal» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Revers de 3-2 contre le Lightning
«Leur but à quatre contre quatre, ça a fait mal» -Martin St-Louis
«L'engagement physique de Slafkovsky est en deçà des attentes»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
«L'engagement physique de Slafkovsky est en deçà des attentes»