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Un but et une passe dans le 3e match de la série

«Kirby Dach a fait un gros match», -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 24 avril 2026 23:10

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Kirby Dach a fait un gros match», -Martin St-Louis
Martin St-Louis «n'est pas inquiet» que tôt ou tard en séries, le premier trio de son équipe performera bien / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

Les Canadiens ont volé la victoire au Lightning grâce à un gain de 3 à 2 en prolongation, pour prendre les devants dans la série.

En mêlée de presse, l'entraîneur-chef Martin St-Louis, aborde principalement la performance de deux points (un but et une passe) du sous-estimé Kirby Dach, en qui il a fait confiance.

Je n'abandonnerai pas sur une personne, à moins qu'il ait abandonné sur lui-même», explique-t-il en référence au joueur de centre.

Écoutez le sommaire du match Canadiens-Lightning et les déclarations des entraîneurs de chaque équipe, vendredi.

Jon Cooper donne aussi son avis sur le retard qu'accuse le Lightning dans la série, se disant «déçu» et expliquant que les Canadiens méritent la victoire «peut-être un petit peu plus» qu'eux.

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