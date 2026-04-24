La marque est toujours 2 à 2 en fin de 3e période

C'est la fin du temps réglementaire en les Canadiens et le Lightning, vendredi, au Centre Bell et la marque est toujours de 2 à 2.

On assistera donc à une troisième prolongation en autant de matchs dans cette première ronde de séries éliminatoires.

Parmi les joueurs clés du match, on compte le joueur de centre Kirby Dach du Tricolore, que plusieurs ne voyaient pas dans ce rôle pas plus tard que la semaine qui vient de s'écouler...

Écoutez l'analyse de Dany Dubé et de Martin McGuire lors du troisième entracte du match Canadiens-Lightning, vendredi, au domicile de Montréal.