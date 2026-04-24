Match #3 de la série Canadiens-Lightning

Après la première période du troisième match de la série Canadiens-Lightning, la marque est de 1 à 1, au Centre Bell.

C’est nulle autre que le nouveau quatrième trio composé de Zachary Bolduc, Kirby Dach et Alexandre Texier qui s'est le plus démarqué jusqu’à maintenant dans la partie, remarquent Martin McGuire et Dany Dubé.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Lightning, vendredi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

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