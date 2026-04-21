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Canadiens-Lightning, 2e match

Le Blitz du 2e match Canadiens-Lightning

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 21 avril 2026 23:13

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le Blitz du 2e match Canadiens-Lightning
Le blitz du match / Cogeco Média

Écoutez les meilleurs moments du deuxième match de la série éliminatoire entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

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