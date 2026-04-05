Le hockey des Canadiens

Les joueurs des Canadiens et leurs «coachs» ne comptent pas ralentir le rythme, malgré leur qualification aux séries éliminatoires.
C'est ce qu'affirme l'entraîneur-adjoint du Tricolore, Stéphane Robidas, qui commente aussi le potentiel 50e but de Cole Caufield.
Écoutez la réaction de l'entraîneur-adjoint des Canadiens de Montréal, Stéphane Robidas, dimanche, avant la partie contre les Devils du New Jersey.
«Je pense que c'est juste de continuer à jouer de la même façon, on n'a pas à changer ou à essayer de forcer les choses. Les choses vont venir naturellement, comme elles sont venues depuis le début de la saison.»