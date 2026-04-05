Le hockey des Canadiens

100 points atteints, qualifications aux séries, joueurs qui s'apprêtent à battre des records: à quoi assistons-nous du côté du Tricolore?

L'analyste Dany Dubé compare notamment l'organisation des Canadiens comme un «monstre à deux têtes», en parlant de Kent Hughes et et Martin St-Louis.

Nos animateurs abordent aussi la saison prolifique de Nick Suzuki, qui s'il atteint les 100 points cette saison, pourrait devenir le capitaine le plus prolifique de l'histoire du CH.

Écoutez l'avant-match des Canadiens face aux Devils avec Martin McGuire et Dany Dubé, accompagnés de Jean-François Chaumont de LNH.com et Guillaume Lefrançois de La Presse dimanche.

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