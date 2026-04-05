Le hockey des Canadiens

L'entraîneur-chef des Canadiens, Martin St-Louis, pourrait-il remporter le trophée du meilleur «coach» de l'année dans la LNH?

C'est une option à envisager, estiment nos analystes, qui parlent également de la surprise du jour: le congédiement de Patrick Roy par les Islanders de New York.

Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon entraîneur dans la Ligue nationale?

Écoutez la version complète de l'avant-match des Canadiens face aux Devils avec Martin McGuire et Dany Dubé, accompagnés de Jean-François Chaumont de LNH.com et Guillaume Lefrançois de La Presse dimanche.