Un doublé pour Caufield

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Rangers de New York 3-2, jeudi, au Madison Square Garden, afin d'inscrire une septième victoire consécutive.
Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la rencontre en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.
Les sujets discutés
- Une septième victoire consécutive: les Canadiens sont en feu;
- Les Rangers ont su profiter du gabarit de Jacob Fowler en troisième période, près du filet;
- Cole Caufield marque ses 48e et 49e buts de la saison;
- Écoutez Dany expliquer comment Caufield a battu le défenseur des Rangers lors de son deuxième but;
- Un doublé à venir contre les Devils;
- «Les Canadiens sont devenus extrêmement patients».