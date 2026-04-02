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Un doublé pour Caufield

«C'est un marqueur phénoménal» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 2 avril 2026 22:03

Avec

Dany Dubé
Dany Dubé
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«C'est un marqueur phénoménal» -Dany Dubé
Cole Caufield après son 49e but de la saison / AP/Frank Franklin II

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Rangers de New York 3-2, jeudi, au Madison Square Garden, afin d'inscrire une septième victoire consécutive.

Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la rencontre en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.

Les sujets discutés

  • Une septième victoire consécutive: les Canadiens sont en feu;
  • Les Rangers ont su profiter du gabarit de Jacob Fowler en troisième période, près du filet;
  • Cole Caufield marque ses 48e et 49e buts de la saison;
  • Écoutez Dany expliquer comment Caufield a battu le défenseur des Rangers lors de son deuxième but;
  • Un doublé à venir contre les Devils;
  • «Les Canadiens sont devenus extrêmement patients».

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