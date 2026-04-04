L’analyste Dany Dubé remettrait le trophée Selke de l'attaquant ayant démontré le plus de compétence défensive de la LNH au capitaine des Canadiens, Nick Suzuki.

Avec près de 100 points cette saison, l’attaquant a su démontrer, grâce à sa force tranquille, qu’il est parmi les meilleurs joueurs de la Ligue.

Il mentionne également le fait qu’il n’a raté aucun match depuis plusieurs saisons, montrant à quel point c’est un joueur travaillant.

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, samedi, lors du deuxième entracte du match Canadiens-Devils.