Le hockey des Canadiens

En direct du New Jersey, Martin McGuire et Dany Dubé analysent le 76ᵉ match de la saison du Canadien.

L'équipe, actuellement troisième de sa division, tente de conclure un voyage parfait.

Le point central est la quête du 50ᵉ but de Cole Caufield, soulignant son évolution vers un jeu complet sous la direction de Martin St-Louis.

Les analystes discutent également du leadership de Nick Suzuki, pressenti pour le trophée Selke, et de l'efficacité du désavantage numérique.

Écoutez l'avant match du duel opposant les Canadiens aux Devils, samedi soir au New Jersey avec Martin McGuire et Dany Dubé.