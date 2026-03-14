«J'en reviens pas comme les compagnies ont la fidélité élastique. J'ai reçu mon renouvellement d'assurance, puis j'ai appelé pour vérifier que j'étais bien assuré. La madame m'indique que les prix ont augmenté pour l'année prochaine, donc je souligne que je vais vérifier avec une autre compagnie. Crime, elle a trouvé un rabais de fidélité parce que ça faisait tant d'années que je suis avec eux. Ça me fait bien rire à quel point ils ont toujours un rabais de caché dans un tiroir.»