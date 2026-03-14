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Société
J'en reviens pas

«Les compagnies ont la fidélité élastique» -Jean-François Baril

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 mars 2026 07:22

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque

et autres

«Les compagnies ont la fidélité élastique» -Jean-François Baril
Jean-François Baril / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.  

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«J'en reviens pas comme les compagnies ont la fidélité élastique. J'ai reçu mon renouvellement d'assurance, puis j'ai appelé pour vérifier que j'étais bien assuré. La madame m'indique que les prix ont augmenté pour l'année prochaine, donc je souligne que je vais vérifier avec une autre compagnie. Crime, elle a trouvé un rabais de fidélité parce que ça faisait tant d'années que je suis avec eux. Ça me fait bien rire à quel point ils ont toujours un rabais de caché dans un tiroir.»

Jean-François Baril

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