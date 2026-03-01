Un documentaire inédit

Un documentaire présentant la carrière de Paul McCartney après les Beatles est désormais disponible sur la plateforme Prime Video.

Le chanteur et compositeur revient sur la séparation du groupe et sur le chemin qu’il a dû parcourir, frappé par une dépression et des problèmes d'alcoolisme, pour continuer à faire de la musique après cette période de sa vie.

L’histoire est accompagnée de riches images d’archives qui permettent au public de replonger dans cette époque.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair présenter ce documentaire, dimanche, au micro de Denis Lévesque.