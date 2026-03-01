Vols annulés et touristes déroutés

Les représailles de l’Iran se font sentir dans plusieurs pays du Moyen-Orient, si bien que le transport aérien était presque à l’arrêt dimanche dans cette région.

L'espace aérien au-dessus des pays frappés par les bombes iraniennes était toujours fermé dimanche matin, et les activités de plusieurs compagnies aériennes comme Qatar Airways et Emirates ont été particulièrement affectées.

