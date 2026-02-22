 Aller au contenu
Société
Partielle dans Chicoutimi

Le Train des Bleuets: une promesse de Climat Québec qui fait réagir

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 février 2026 08:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Martin-Thomas Côté
Martin-Thomas Côté

et autres

Le Train des Bleuets: une promesse de Climat Québec qui fait réagir
Denis Lévesque / Cogeco Média

Les électeurs de Chicoutimi décideront lundi qui sera le prochain député à les représenter à l'Assemblée nationale. C'est toutefois une proposition du parti Climat Québec, dirigé par l'ex-ministre Martine Ouellet, qui fait réagir, à quelques heures du vote.

La proposition: l'utilisation d'un réseau ferroviaire appartenant à la multinationale Rio Tinto afin de mettre en place le Train des Bleuets, un service de transport collectif à travers la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Écoutez Martin-Thomas Côté discuter de la partielle dans Chicoutimi, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés:

  • Une microbrasserie de Sherbrooke étend ses activités en Europe.

