Partielle dans Chicoutimi

Les électeurs de Chicoutimi décideront lundi qui sera le prochain député à les représenter à l'Assemblée nationale. C'est toutefois une proposition du parti Climat Québec, dirigé par l'ex-ministre Martine Ouellet, qui fait réagir, à quelques heures du vote.

La proposition: l'utilisation d'un réseau ferroviaire appartenant à la multinationale Rio Tinto afin de mettre en place le Train des Bleuets, un service de transport collectif à travers la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

