Société
Habileté sociale

Le «small talk»: un talent sous-estimé?

par 98.5

Signé Lévesque

Signé Lévesque

le 22 février 2026 08:38

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le «small talk»: un talent sous-estimé?
Denis Lévesque / Cogeco Média

Les conversations légères, aussi appelées «small talk», ne seraient pas aussi anodines qu'on pourrait le croire et occupe une grande place dans notre quotidien, comme l'explique la journaliste Olivia Lévy.

Écoutez la journaliste Olivia Lévy aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Ça fait partie quand même du savoir-vivre et de la politesse. Je dis pas que ça se perd, mais c'est vrai que peut être on ne fait pas l'effort d'engager ces petites conversations qui pourtant font un bien fou. Qui sait? On peut créer de grandes amitiés ou de grandes histoires d'amour en commençant ces discussions.»

Oliva Lévy

