Habileté sociale

Les conversations légères, aussi appelées «small talk», ne seraient pas aussi anodines qu'on pourrait le croire et occupe une grande place dans notre quotidien, comme l'explique la journaliste Olivia Lévy.
Écoutez la journaliste Olivia Lévy aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Ça fait partie quand même du savoir-vivre et de la politesse. Je dis pas que ça se perd, mais c'est vrai que peut être on ne fait pas l'effort d'engager ces petites conversations qui pourtant font un bien fou. Qui sait? On peut créer de grandes amitiés ou de grandes histoires d'amour en commençant ces discussions.»