Décès à 80 ans

Le décès du comédien Raymond Bouchard, à l’âge de 80 ans, plonge le milieu culturel québécois dans le deuil. Figure marquante du petit et du grand écran, il laisse derrière lui une carrière riche et profondément ancrée dans l’imaginaire collectif.

Plusieurs artistes, dont Guylaine Tremblay, qui l'a notamment côtoyé dans la série Annie et ses hommes, et Marina Orsini, lui ont rendu hommage, saluant son grand talent.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair revenir sur le décès de Raymond Bouchard, dimanche, lors de son passage à l'émission Signé Lévesque.