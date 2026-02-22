 Aller au contenu
Finale de hockey Canada-États-Unis

Les amateurs de hockey affluent dans les restaurants du Québec

par 98.5

Signé Lévesque

le 22 février 2026 07:20

Les amateurs de hockey affluent dans les restaurants du Québec
Caroline Bertrand / Cogeco Média

Alors que l’Ontario autorisera exceptionnellement la vente d’alcool tôt dimanche pour le match de la médaille d’or, au Québec, le premier ministre François Legault n’a pas donné son feu vert. 

Alcool ou non, les restaurants du Québec débordent d'amateurs qui se regroupent pour écouter ce match historique, dimanche matin, comme le rapporte le Journal de Montréal.

Écoutez la revue de presse de la journaliste Caroline Bertrand, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés:

  • Donald Trump annonce une surtaxe de 15%;
  • La mission lunaire Artémis 2 repoussée en raison d'un problème technique sur la fusée;
  • Les personnes actives mentalement moins à risque de développer de l'Alzheimer, selon une étude du Washington Post;
  • La peluche du chimpanzé viral Punch fait fureur dans les Ikea.

