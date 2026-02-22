Finale de hockey Canada-États-Unis

Alors que l’Ontario autorisera exceptionnellement la vente d’alcool tôt dimanche pour le match de la médaille d’or, au Québec, le premier ministre François Legault n’a pas donné son feu vert.

Alcool ou non, les restaurants du Québec débordent d'amateurs qui se regroupent pour écouter ce match historique, dimanche matin, comme le rapporte le Journal de Montréal.

