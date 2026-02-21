De plus en plus de familles séduites

Le nombre d’élèves qui suivent une scolarité à la maison a considérablement augmenté depuis la fin de la pandémie.

Ils seraient 50% de plus à avoir fait ce choix-là par rapport à 2020.

Même si ces méthodes sont encadrées par le ministère de l’Éducation, plusieurs doutes subsistent sur les différences de niveau qui peuvent exister entre les enfants qui vont à l’école et ceux qui restent à la maison.

Écoutez le témoignage de Marine Dumont-Després, qui fait elle-même l’école à la maison à ses trois enfants, samedi, à l’émission Signé Lévesque.